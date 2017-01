Rekord bei Gutscheinausgabe der Wirtschaftsgemeinschaft

“Die Wirtschaftsgemeinschaft (WIGE) Montafon ist für das ganze Tal unheimlich wichtig”, betonte der Schrunser Bürgermeister Jürgen Kuster anlässlich der jüngsten Gewinnspielverlosung des engagierten Vereins. Bei dieser Gelegenheit stellten die beiden Obleute der WIGE, Christof van Dellen und Harald Rudigier, die Initiative “Blühende Ortszentren” vor. Diese wolle in der Bevölkerung das Bewusstsein schaffen, dass es wichtig ist, dort einzukaufen, wo man lebt. Denn so gelinge es, “die bestehenden Infrastrukturen und das Leben in den jeweiligen Dörfern zu erhalten”, meinte Rudigier und ergänzte: “Diesbezüglich wird in der WIGE in den nächsten Jahren bestimmt noch intensiv gearbeitet!” Kaufkraftbindung als Ziel Die verschiedenen Aktionen bzw. Veranstaltungen des Vereins sind aus dem Montafoner Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Dazu zählen beispielsweise die verschiedenen Märkte, darunter der Bauernmarkt mit “Sura Kees”-Prämierung (Zusammenarbeit der WIGE mit den Jungbauern) und der Markt am “Silbriga Sonntig”, das Mittelalterspektakel, die Kunst- und Einkaufsnacht sowie das Adventgewinnspiel. Bei dessen Verlosung ließ die WIGE mit der Nachricht aufhorchen, dass durch die Ausgabe von WIGE- Gutscheinen viel Kaufkraft im Montafon geblieben sei, nämlich 800.000 Euro. Rekord! “Eine stolze und große Summe fürs kleine Montafon”, ist man sich im südlichsten Teil Vorarlbergs sicher. “Ich bin froh, dass wir dieses Angebot haben, sagte Van Dellen. Die Gutscheine sind in den 200 Mitgliedsbetrieben der WIGE Montafon einlösbar.