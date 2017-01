Rekord! Ausschluss von Schmidle nach 27 (!) Sekunden

„Verrücktes“ spielte sich bei frostigen Temperaturen auf dem Eislaufplatz Gastra am Sonntag abend ab. HC Samina Rankweil- Spielertrainer Bernd Schmidle wurde wegen einem angeblichen Check gegen das Knie an einen Spieler von Tabellenführer EHC Bülach von den beiden Unparteiischen schon nach 27 Sekunden ausgeschlossen. Schmidle erhielt eine Fünfminuten plus Spieldauerdiszplinarstrafe. Die Überzahl von fünf Minuten nutzte der Spitzenreiter aus der Schweiz für eine komfortable 2:0-Führung. Die Partie war eigentlich mit dem Ausschluss von Schmidle sehr früh entschieden. Frighetto traf für Bülach im Triplepack und schoss die Rankweiler im Alleingang K.o. Die Tore von Martin Pfister, Andreas Beiter und Patrik Halbeisen waren zuwenig um zu punkten. Rankweil liegt an der achten Stelle, also im Niemandsland der 3. Ostschweizer Liga, Gruppe 3.

3. Ostschweizer Liga, Gruppe 3

HC Samina Rankweil – EHC Bülach 3:6 (2:3, 0:3, 1:0)

Torfolge: 4. 0:1 Marco Pfister, 5. 0:2 Frighetto, 11. 1:2 Martin Pfister, 18. 1:3 Frighetto, 19. 2:3 Andreas Beiter, 22. 2:4 Tanner, 22. 2:5 Frighetto, 38. 2:6 Marco Pfister, 42. 3:6 Halbeisen

HC Samina Rankweil: Prugger, Holoska, Vonbun, Amann, Pilgram, Moosbrugger, Meier, Pfsiter, Grabner, Schmidle, Andreas Beiter, Michael Beiter, Mock, Salzer, Usubelli, Rederer, Halbeisen

Nächstes Spiel: HC Samina Rankweil – SC Herisau Samstag, 21. Jänner, 17 Uhr, Gastra