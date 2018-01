Rekord: 478 Schützen nehmen Krapfen ins Visier

Rekordwochenende beim Sportschützenverein Rankweil.

Rankweil Was gibt es in der Faschingszeit Besseres als einen leckeren Krapfen? Wenn’s nach dem SSV Rankweil geht, dann nur das Krapfenschießen im Vereinslokal in der Hadeldorfstraße. Mittlerweile hat sich das Event zur größten Publikumsluftwaffenveranstaltung in Vorarlberg entwickelt. „Wir haben alle Rekorde gebrochen und sind glücklich über diese tolle Veranstaltung und natürlich über unser Team“, freut sich SSV-Obmann Markus Salzgeber. Gesamt haben 478 Schützen teilgenommen. „Damit haben wir definitiv das größte Publikumsschießen im Land!“