„Reiseziel Museum“ geht in die zehnte Runde

Reisekoffer fürs "Reiseziel Museum" - © Monika Hehle

Mit Holzköfferchen und Museums-Reisepass können Familien auch heuer wie-der viel erleben und entdecken. An den jeweils ersten Sonntagen der Monate Juli, August und September gibt es in 35 Museen einschließlich der Vorarlberger Museumswelt in Frastanz ein spannendes Familienprogramm.