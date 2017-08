Reiseinspirationen und Tipps: Das sind die besten YouTube Reisekanäle

Egal ob man auf der Suche nach Reisetipps ist oder einfach nur für ein paar Minuten dem Alltag entfliehen möchte. Reisekanäle auf YouTube boomen. Steve Hänisch hat auf seiner Seite “Back-packer.org” die besten (sowohl deutsch- als auch englischsprachigen) YouTube Reisekanäle zusammengesucht. Wir präsentieren euch einge davon plus noch unsere persönlichen Lieblinge.

1. VonUnterwegs (deutsch)

Einer der ersten deutschen Reisekanäle war “VonUnterwegs” von Christoph Karrasch. Der Kanal besticht vor allem durch die humorvolle Art von Christoph. Er lässt sich zu seinen Reisen immer wieder eine kleine Geschichte einfallen, die die Videos sehr unterhaltsam und zugleich informativ machen.

2. Travel Run Play (deutsch)

Carina ist Designerin aus Stuttgart und reist immer wieder durch die Welt. Ihre Videos bestechen vor allem durch besonders schöne Animationen und Aufnahmen. Die meisten ihrer Videos haben nur eine Länge von einigen Minuten, in denen man einen kleinen Einblick in das jeweilige Land bekommt. Dazwischen gibts aber auch immer wieder längere Videos mit beantworteten Fragen und Tipps.

3. FunForLouis (englisch)

Wahrscheinlich einer der bekanntesten internationalen Reise-YouTuber. Louis Cole hat mittlerweile kanpp 2 Millionen Abonnenten auf der Plattform. Der Brite veröffentlicht fast jeden Tag ein Video in denen er seine Zuseher mit auf seine Abenteuer nimmt. Louis ist so gut wie immer auf Reisen, hat einen guten Humor, einen tollen englischen Akzent betreibt spannende Projekte und hat coole Freunde auf der ganzen Welt. Kurz gesagt: Es macht einfach Freude ihm auf seinen Reisen zu begleiten. Da wir uns sehr schwer getan haben, ein Daily-Video als Einblick auszuwählen, haben wir uns für den Zusammenschnitt “Epic World Adventure” geeinigt. Doch ein Blick auf den Channel ist auf jeden Fall eine gute Idee.

4. Mike Corey (englisch)

Mike Corey besticht vor allem durch die unglaubliche Qualität seiner Aufnahmen. Der Kanadier hat dazu schon viele Wettbewerbe gewonnen. Gepaart mit seiner lockeren Art schafft er es seinen Zusehern unglaubliche Lust zu machen die vorgestellten Reiseziele zu besuchen.

5. VagaBrothers (englisch)

Bekannt sind die zwei Brüder durch den Wettbewerb “Biggest Baddest Bucket List” geworden. Nachdem sie ein halbes Jahr für MyDestination rund um die Welt gereist sind und Videos gedreht haben sind sie mittlerweile auf eigene Faust unterwegs. Der Fokus liegt vor allem auf Reisen mit einem kleinen Budget. Neben tollen und vor allem lustigen Vlogs, gibt es auch viele Videos rund um Reisetipps. So gibt es viele Videos auf dem Channel die 10 Gründe geben die Stadt / das Land XY zu besuchen oder Tricks rund um günstiges Reisen und wie man billige Flüge ergattern kann.

Tipp: Die Vagabrothers haben auch schon Österreich besucht. Im Winter 2015 waren sie in St. Anton:



6. Modern Gipsy (deutsch)

Wer vor allem auf Backpacker Reisen mit dabei sein möchte, sollte sich die Vidoes von Jacko Wusch auf ihrem Kanal “Modern Gypsy” mal ansehen. Vor allem asiatsiche Länder haben es der sehr sympathischen Deutschen angetan. Egal ob in einem Ashram in Indien, im Taj Mahal oder beim Lichterfest in Thailand, Jacko nimmt ihre Zuseher überall hin mit. Videos kommen auf diesem Kanal zwar nicht regelmäßig (denn im Gegensatz zu anderen YouTubern ist Jacko nicht permanent unterwegs) doch wenn sie kommen, kann man sich auf unterhaltsame und lustige Minuten freuen. Auch auf diesem Kanal gibt es einige Videos mit Tipps rund um günstiges Verreisen.

7. Lilies Diary (deutsch)

Christine Neder steckt hinter dem Kanal “Lilies Diary”. Was auffällt: Ihre Videos filmt sie mit viel Liebe zum Detail. Neben den eigentlichen Reisevideos findet man auch viele Tipps und Tricks zum Reisen auf ihrem Kanal. Die Videos sind im allgemeinen sehr ruhig und entspannend gestaltet.