Reinhold Messner wird in Deutschland “Legende des Sports”

Extrembergsteiger Reinhold Messner wird in Deutschland eine “Legende des Sports”. Der 73-jährige Südtiroler erhält die Auszeichnung auf dem Deutschen Sportpresseball am 4. November in Frankfurt/Main. “Reinhold Messner hat den Heroismus des Bergsteigens entmystifiziert und es stilistisch verändert, ohne die extremen, sportlichen Herausforderungen zu verharmlosen”, erklärte Organisator Jörg Müller.