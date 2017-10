Reinhold Messner: “Ich vertraue Kurz nicht”

Wie bereits gegenüber dem Monatsmagazin “Datum” betonte Messner, dass er mit Kurz keinen Berg besteigen würde und eine entsprechende Anfrage abgelehnt habe. “Ich habe mich immer geweigert, einen Berg mit Personen zu besteigen, denen ich nicht vertraue. Kurz habe ich nein gesagt, weil ich mich auf keine Weise an diese Person binden will. Ich bin nicht bereit, Werbung für einen Mann zu machen, dem ich politisch nicht vertraue. Das ist sehr einfach”, so der Extremkletterer, Autor und ehemaliger EU-Parlamentarier der italienischen Grünen.

“Ich mag nicht benützt werden”

Auf die Frage, ob er überhaupt keinen Politiker mitnehmen würde, antwortete Messner, mit dem Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher würde er sehr wohl einen Berg besteigen. “Ich mag nicht benützt werden. Ich mag die Extreme in der Politik nicht. In den 1930er Jahren haben sich einige Bergsteiger in Deutschland Hitler zur Verfügung gestellt. Das will ich nicht. Ich will mich nicht mit einer Politik einlassen, mit der ich nicht einverstanden bin”, sagte der 73-Jährige.

(APA)