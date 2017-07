Reinhard-Priessnitz-Preis 2017 geht an Hanno Millesi

Hanno Millesi sei ein “Meister darin, mit einer sorgfältig gebauten, Eigenarten und Obsessionen sehr genau zelebrierenden Sprache ausweglos erscheinende, groteske Lebenssituationen plastisch und vor allem mit viel Witz und Ironie zu schildern und bis in die absurdesten Konsequenzen auszuleuchten”, begründete die Jury (Gustav Ernst und Robert Schindel) ihre Wahl. “Er unterhält mit einem hochartifiziellen Sinn für absonderliche, unsere Gegenwart ungewohnt treffend charakterisierende Figuren und Geschichten.”

Hanno Millesi wurde 1966 in Wien geboren. Er studierte an der Universität Wien und der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien und war u. a. Assistent von Hermann Nitsch, Mitarbeiter in der Galerie Krinzinger und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Museum moderner Kunst in Wien. Zu seinen Veröffentlichungen zählen der Erzählband “Das innere und das äußere Sonnensystem” (2010), der Roman “Granturismo” (2012), die Novelle “Venusatmosphäre” (2014) und der Roman “Der Schmetterlingstrieb” (2016). Er war an dem literarischen Internetprojekt “die flut” beteiligt und ist Mitbegründer des Internetprojektes .

(APA)