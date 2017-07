Reihe von Parteiaustritten bei den Kärntner Grünen

Marion Mitsche löste Austrittswelle aus - © APA (Archiv/Eggenberger)

Der Krach bei den Kärntner Grünen, der am vergangenen Samstag im Rücktritt von Landessprecherin Marion Mitsche gegipfelt ist, hat nun zu einer ganzen Reihe von Parteiaustritten geführt. So verließen die Grünen der Mittelkärntner Stadt Althofen rund um Wolfgang Leitner und Markus Ertel geschlossen die Partei. Mitsche will übrigens vorerst Gemeinderätin in Hermagor bleiben.