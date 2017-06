Reifenproduzent Michelin will weltweit 2.000 Stellen abbauen

In Frankreich sollen bis zum Jahr 2021 insgesamt 1.500 Jobs wegfallen, in den USA weitere 450, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Entlassungen soll es demnach nicht geben. Vielmehr sollen durch Pensionierung freiwerdende Stellen nicht neu besetzt werden.

Für seinen Stammsitz in Clermont-Ferrand plant Michelin ein Vorruhestands-Programm. Soziale Härten sollen vermieden werden, wie Firmen-Chef Jean-Dominique Senard der Nachrichtenagentur AFP sagte. Michelin plant zugleich “neue Aktivitäten” in Frankreich und will mehr als 3.500 Mitarbeiter rekrutieren, 1.000 davon in Clermond-Ferrand.

(APA/ag.)