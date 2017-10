Reichweite der “Vorarlberger Nachrichten” steigt

In den vergangenen beiden Jahren konnten die VN ihre Reichweite von 47 Prozent auf 49,2 Prozent ausbauen, die Samstags-Ausgabe der VN liegt zwischenzeitlich bei 53,1 Prozent. Der Mitbewerb musste dagegen Reichweitenrückgänge hinnehmen: die Kronen-Zeitung kommt in Vorarlberg auf 4,3 Prozent Reichweite, der Standard auf 4,1 Prozent Reichweite – die ebenfalls bei Russmedia erscheinende NEUE erreicht 10,1 Prozent Reichweite.

Danke an die Leserschaft

„Wir freuen uns sehr über den steigenden Zuspruch, spüren das auch bei der steigenden Anzahl an VN-Abonnenten über die vergangenen zwei Jahre“, sagt VN-Chefredakteur und Russmedia-Geschäftsführer Gerold Riedmann. „Ich möchte mich im Namen der gesamten Redaktion und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu allererst für das Interesse der geneigten Leserschaft an unserem Journalismus bedanken“, so Riedmann.

VN liefern Gesprächsstoff

Großes Aufsehen erregten die VN-Recherchen zu Hubert Gorbachs Pensionsgelüsten, der VN-Stammtisch zur Kanisfluh – und zuletzt die von den VN aufgedeckten Vorgänge rund um den Grundstücksdeal von ÖVP-Mandataren in Hard. Im Mittelpunkt steht der Ausbau der lokalen Berichterstattung. So erscheinen die VN – erstmals seit 20 Jahren – mit unterschiedlichen Bezirksseiten im Lokalteil, zusätzlich zur bewährten VN-Heimat. Gleichzeitig konnten neue Kolumnisten gewonnen werden: Julia Ortner bereichert die VN seit Anfang September, und die Neugestaltung der Zeitung mit dem internationalen Designer Erik Spiekermann sorgte für Aufsehen in der Branche. „Die Wochen nach der gelungenen Neugestaltung der VN haben wir dazu genutzt, an vielen Details weiter zu arbeiten und zusätzliche Verbesserungen für die Leserinnen und Leser zu erzielen“, so Chefredakteur Gerold Riedmann.

