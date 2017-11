Reichenfeldhalle bleibt für BW-Ladies eine Festung

Die Damen 1 des HC Sparkasse BW Feldkirch konnten auch im vierten Heimspiel der Saison ungeschlagen bleiben. Gegen HIB Handball Graz konnte ein knapper 27:26 Sieg erkämpft werden.

Die zweite Halbzeit war schlichtweg ein Kampf um jeden Zentimeter. Nicht weniger als sieben (!) Zeitstrafen kassierten die blau-weißen Damen in der zweiten Halbzeit, wovon die Grazerinnen in der zweiten Hälfte nur drei erhielten. Abwehrchefin Lunardon musste nach 51 Minuten sogar mit Rot das Feld verlassen. Das alles tat dem Kampf- und Teamgeist der Feldkircher Truppe allerdings keinen Abbruch. Die Führung aus der Halbzeit wurde nicht mehr aus der Hand gegeben, denn nach schnellen Toren nach Wiederanpfiff und der zwischenzeitigen 5-Tore-Führung durch Linda Scheidbach war der Polster für die letzten Minuten des Spiels groß genug. Vorne agierte man dann etwas nervös, doch die Abwehr und vor allem die Torfrauen hielten die zwei Punkte und damit auch Platz zwei in der Tabelle fest.

“Immer weiterkämpfen” lautet die Devise in der Halbzeitansprache. Die Mannschaft versuchte dieses Motto auch in der zweiten Hälfte umzusetzen. Steinheim bestrafte jedoch jeden Ballverlust der Blau-Weißen durch Gegenstoßtore. Bis zur 56 Minute war die Partie völlig offen und die vollbesetzte Reichenfeldhalle sah einen wahren Handballkrimi. 2 Minuten vor dem Ende brachte Youngster Kornexl seine Mannschaft per 7-Meter mit zwei Toren in Front (27:25) und alles sprach für einen Sieg der Hausherren. Steinheim konnte jedoch durch schnelle Angriffe die Feldkircher Defensive überwinden. So stand es 10 Sekunden vor Ende 28:28 und Steinheim war in Ballbesitz. Maximilian Rau war es dann, der das Spiel mit einem überraschender Spielzug entschied. Am Ende mussten sich Versluis & Co. knapp mit einem Tor geschlagen geben.