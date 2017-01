Reiche besitzen 34 Prozent des Nettovermögens in Österreich

102 Mrd. fließen in Sozialausgaben - © APA (Symbolbild)

Zwar ist die Armut und Armutsgefährdung in den vergangenen Jahren in Österreich leicht gesunken. Und auch die Ungleichheit bei den Einkommen hat sich etwas verringert. Trotzdem sind Einkommen und Vermögen hierzulande laut Sozialbericht 2015/2016 aber weiter “extrem ungleich” verteilt. Das reichste Prozent besitzt geschätzt etwa 34 Prozent des gesamten Nettovermögens in Österreich.