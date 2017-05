Reh verirrte sich in Wiener Stadtpark

Wie kam das Reh in den Stadtpark? - © APA (Archiv)

Ein Reh hat sich am Sonntagnachmittag in den Wiener Stadtpark verirrt. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte dürfte das Tier von Passanten aufgeschreckt worden sein: “Es lief auf den Parkring und wurde von einem Auto erfasst”, wie die Feuerwehr am Montag berichtete. Das Reh verendete nach dem Zusammenstoß.