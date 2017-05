Regisseur und Autor Bernd Fischerauer 74-jährig gestorben

Gebürtiger Grazer erlag einem Krebsleiden - © APA (dpa)

Der Regisseur und Autor Bernd Fischerauer (“Regina auf den Stufen”, “Der Salzbaron”, “Die Wiesingers”) ist im Alter von 74 Jahren in München gestorben. Eine Sprecherin des Verlags Picus, in dem 2016 Fischerauers Buch “Burli” erschienen ist, sagte, der gebürtige Österreicher sei in der Nacht auf Montag seiner Krebserkrankung erlegen.