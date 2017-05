Regionalwahlen in Großbritannien ein Monat vor Unterhauswahl

May hatte die Wahlen überraschend angesetzt - © APA (AFP)

In Großbritannien finden am Donnerstag Regionalwahlen statt, die als wichtiger Stimmungstest für die vorgezogene Parlamentswahl am 8. Juni gelten. Dabei sind in England, Wales und Schottland knapp 5.000 Sitze in den Kreistagen zu vergeben sowie sechs Bürgermeisterposten. Städte wie Birmingham, Manchester und Liverpool wählen erstmals einen Bürgermeister.