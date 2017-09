Regionalligist Union Gurten (OÖ) fordert im ÖFB-Cup den SCR Altach

Für Altachs Bernard Tekpetey darf Union Gurten kein "Stolperstein" sein - © Manny

Die Mannschaft von Cheftrainer Klaus Schmidt trifft in der 2. Runde auf Union Gurten. Der 12.-Platzierte der Regionalliga Mitte konnte in der 1. Runde den VfB Hohenems ausschalten, verpatzte aber den Saisonstart in der Meisterschaft. VOL.AT tickert die Partie live.