Regionalblattmarkt in Ungarn in regierungsnahe Hände gelangt

In Ungarn dürfte durch zwei Firmenübernahmen mittlerweile der komplette Regionalblattmarkt in regierungsnahe Hände gelangt sein, berichten Medien. Die Regionalzeitungen gehören traditionell zu den wichtigsten Medien in den ländlichen Regionen Ungarns. Nun befürchten Beobachter, dass auch die drei, bisher zu Russmedia gehörenden nordostungarischen Blätter auf Regierungslinie gebracht werden.

Die "Übernahme" der Regionalzeitungen hatte im vergangenen Herbst mit dem Verkauf des Verlagshauses Mediaworks durch die Firma Vienna Capital Partners (VCP) des Wiener Investors Heinrich Pecina an ein ungarisches Unternehmen begonnen, das dem regierungsnahen Oligarchen Lörinc Meszaros nahe steht. Das Mediaworks-Portfolio beinhaltet einen großen Teil der ungarischen Regionalzeitungen. Die Affäre um die Mediaworks-Veräußerung sorgte damals auch für internationale Empörung: Das Verlagshaus schloss nämlich im Vorfeld des Verkaufs am 8. Oktober 2016 ohne Vorankündigung die größte oppositionelle Tageszeitung des Landes, "Nepszabadsag", und setzte die gesamte Redaktion vor die Tür. Im heurigen Sommer ist es nun Filmmogul Andy Vajna gelungen, die Firma Lapcom zu übernehmen, die zwei weitere auflagenstarke Regionalblätter sowie die Boulevardzeitung "Bors" zu ihrem Portfolio zählt, berichten ungarische Medien. Der erfolgreiche Hollywood-Produzent ("Rambo"-Filme, "Total Recall", "Evita") ist seit Jahren in Ungarn als Regierungsbeauftragter für die Filmwirtschaft tätig und besitzt außerdem den großen Privatfernsehsender TV2. Fast gleichzeitig veräußerte der Vorarlberger Medienkonzern Russmedia ihre ungarischen und rumänischen Regionalzeitungen an die neu gegründete Firma Media Development Management, wie das Schwarzacher Unternehmen ("Vorarlberger Nachrichten", "Neue Vorarlberger Tageszeitung") selbst bekannt gab. An MDM sind wiederum erneut Pecina bzw. dessen Partner bei VCP mittelbar beteiligt. Die ungarische Führung von Premier Viktor Orban bemüht sich bereits seit Jahren, große Teile der Medien von loyalen Unternehmern übernehmen und "regierungsfreundlich" machen zu lassen. (APA)