Regional verankert – weltweit aktiv

Wir bei LTW sind der Meinung: Es ist die Mischung aus Regionalität und Weltoffenheit, aus Kontinuität und Abwechslung, die uns für Berufseinsteiger attraktiv macht. Die Weichen für eine gemeinsame, langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit werden bereits zu Beginn des Arbeitsverhältnisses gestellt.

Als Komplettanbieter für den innerbetrieblichen Materialfluss begleiten wir Kunden unterschiedlichster Branchen bei ihren Logistikvorhaben.

Unsere Kernkompetenz ist zugleich das Herzstück jedes Hochregallagers: Seit 1981 hat LTW rund 2.000 schienengeführte Regalbediengeräte geplant und installiert – mit Bauhöhen bis zu 44 Meter und Nutzlasten bis zu neun Tonnen. Was alle Projekte gemeinsam haben, sind millimetergenaues Handling und höchste Verfügbarkeit.

Kurze Wege

Im Zentrum der Vierländer-Region am Bodensee sind wir mit dem LTW-Stammsitz in Wolfurt und als Mitglied der Doppelmayr-Gruppe perfekt aufgestellt. Unser Engineering und die anschließende Fertigung beim Weltmarktführer im Seilbahnbau sind keine fünf Kilometer voneinander entfernt. Diese räumliche Nähe steht im übertragenen Sinn auch für unser Miteinander – direkte Kommunikation, kurze Abstimmungswege, hohe Flexibilität.

gefordert – gelöst

Nach diesem Motto setzen wir uns mit den vielfältigsten Herausforderungen unserer Kunden auseinander – die generelle Machbarkeit prüfen wir zielgerichtet am Flipchart oder auf dem Karopapier; wenn es um die weitere Umsetzung geht, vertrauen wir auf modernste Software wie 3D CAD und Simulationstools. Wir entwickeln unsere Ideen in kleinen, gut vernetzten Teams – jeder profitiert von jedem, hoher Know-how Transfer inklusive. Wissen, das intern nicht verfügbar ist, holen wir uns von außen – die konsequente Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist ein elementarer Schlüssel, um am Puls der Technik zu bleiben.

So vielfältig wie unsere Projekte sind auch unsere Einsatzorte, aktuell sprechen über 900 Projekte für uns – in 30 Sprachen.

DI Konrad Eberle

Geschäftsführer LTW Intralogistics

Wir freuen uns auf neue Mitarbeiter, die bestehende Prozesse hinterfragen, Ideen einbringen und dadurch unseren Horizont erweitern.

Gründung:

1981 LTW Österreich

1989 LTW Deutschland

2006 LTW USA

Mitarbeiter: ca. 200

Kontakt: +43 5574 6829 – 0

office@LTW.at

www.LTW.at

Ein Unternehmen der Doppelmayr-Gruppe