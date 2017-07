Regierungstruppen eroberten Spital nahe Altstadt von Mosul

Nach Angaben von Generalleutnant Raed Shakir Jawdat, der die Einheiten der Bundespolizei befehligt, haben die Regierungstruppen auch das gesamte umliegende Stadtviertel Al-Shifaa zurückerobert. Die Regierungstruppen rücken demnach von nun drei Seiten auf die Altstadt und die “wenigen” noch von den IS-Kämpfern kontrollierten Gebiete vor.

Mosul ist die zweitgrößte Stadt im Irak. Der IS hatte die Metropole 2014 überrannt. Die Jihadisten riefen in den von ihnen eroberten Gebieten im Irak und in Syrien ein “Kalifat” aus. Die irakischen Truppen hatten im Oktober mit der Rückeroberung von Mosul begonnen. Der Ostteil der Stadt wurde im Jänner zurückerobert, einen Monat später folgte der Einsatz im Westteil der Stadt.

Nach der Rückeroberung der symbolträchtigen Al-Nuri-Moschee hatte der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi am Donnerstag bereits das Ende des IS-“Kalifats” verkündet. Die Rückeroberung der Moschee erfolgte auf den Tag genau drei Jahre nach der Ausrufung des “Kalifats”.

Die Al-Nuri-Moschee ist von hoher symbolischer Bedeutung, da der IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi dort im Juli 2014 kurz nach der Eroberung von Mosul aufgetreten war. Die Jihadisten hatten das berühmte schiefe Minarett der Moschee im Juni gesprengt – offenbar um zu verhindern, dass die irakische Armee darauf ihre Flagge hisst. Das Militär wertete dies als Eingeständnis der Niederlage der IS-Miliz.

(APA/ag.)