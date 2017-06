Regierungspartei siegte bei Wahlen in Malta

Der 43 Jahre alte Muscat regiert seit 2013. Er sollte noch am Montag für seine zweite Amtszeit vereidigt werden. Muscat hatte die Wahlen ein Jahr vor Ende der Legislaturperiode ausgerufen, weil ein Skandal um Offshore-Firmen in Panama einige seiner Mitarbeiter und seine Frau in die Schlagzeilen gebracht hatte.

Malta ist das kleinste EU-Land und hat noch bis Ende Juni die EU-Ratspräsidentschaft inne. Der Inselstaat hat in den vergangenen Jahren einen Wirtschaftsboom erlebt, steht aber auch wegen seiner Steuerpolitik international in der Kritik.

(APA/dpa)