Regierungspartei gewann Kommunalwahlen in Algerien

Die Regierungspartei FLN von Präsident Abdelaziz Bouteflika hat die Kommunalwahlen in Algerien gewonnen. Allerdings verlor die seit 1962 regierende Nationale Befreiungsfront zahlreiche bisher von ihr beherrschte Gemeinden, wie aus den am Freitag veröffentlichten Wahlergebnissen hervorgeht. Demnach siegte die FLN in 603 von 1.541 Städten und Gemeinden, in 400 weniger als vor fünf Jahren.

Die mit der FLN verbündete Nationale Demokratische Partei (RDN) siegte in 451 Kommunen, das ist ein Anstieg von 100. Weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten nahm an dem Urnengang am Donnerstag teil.

Zur Zeit macht Algerien wegen gesunkener Ölpreise eine schwere Wirtschaftskrise durch. Große Teile der Bevölkerung leiden unter Wohnungsnot, unzureichender Gesundheitsversorgung und hoher Arbeitslosigkeit. Die Hälfte der rund 40 Millionen Einwohner Algeriens ist unter 30 Jahre alt. Jeder dritte junge Mensch im Land hat keine Arbeit.

Der 80-jährige Bouteflika gilt seit längerem als gesundheitlich angeschlagen. Seit einem Schlaganfall im Jahr 2013 tritt er kaum noch öffentlich auf. Bouteflika steht seit 1999 an der Spitze Algeriens.