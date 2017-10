Regierungspartei gewann bei Regionalwahlen in Venezuela

Lager von Staatschef Maduro hat die Wahl gewonnen - © APA (AFP)

Bei den Regionalwahlen in Venezuela hat das Lager von Staatschef Nicolas Maduro in mindestens 17 der 23 Bundesstaaten gewonnen. Die Opposition gewann am Sonntag nach Angaben der Wahlbehörde lediglich in fünf Bundesstaaten, in einem Bundesstaat war der Ausgang noch ungewiss. Bisher waren 20 der 23 Bundesstaaten in der Hand der sozialistischen Regierungspartei.