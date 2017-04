Regierungskoalition in Kroatien vor dem Aus

“Partner, die sich nicht gegenseitig unterstützen, können nicht im selben Boot sitzen”, sagte Plenkovic auf einer Pressekonferenz nach der Regierungssitzung. Er bezog sich damit auf die Forderung des Juniorpartners Most nach einem Rückzug des ins Kreuzfeuer der Kritik geratenen parteiunabhängigen Finanzministers.

“Die HDZ wird sich eine parlamentarische Mehrheit sichern und die Arbeit dieser Regierung fortsetzen”, so Plenkovic. Auf welche Parteien er bei einer Regierungsumbildung zählt, enthüllte der Ministerpräsident nicht. “Wir haben die Mehrheit, ihr werdet bald sehen, wer uns unterstützt”, fügte er hinzu.

Zuvor hatte Plenkovic bei der Kabinettssitzung drei Minister von Most entlassen, weil sie dem Finanzminister die Unterstützung bei einem bevorstehenden Misstrauensantrag entzogen hatten. “Minister, die ihren Kollegen nicht unterstützen können, haben in meiner Regierung keinen Platz”, so der Premier. Der Koalitionspartner habe damit sein Vertrauen verloren, betonte er.

“Die HDZ will zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres die Regierung stürzen”, kritisierte Most-Chef und Parlamentspräsident Bozo Petrov die Ablösung seiner Minister für Inneres, Justiz und Energie. Most habe den Rückzug des Finanzministers gefordert, weil er als früherer Agrokor-Manager seine Funktion in der Regierung nicht mehr ausüben könne, erklärte er. Nachdem die Regierung die Rettung des Konzerns übernommen habe, könne Maric als ehemaliger Manager an Entscheidungen über Agrokor nicht mitwirken. Ansonsten sei die finanzielle Stabilität des Landes gefährdet, so Petrov.

Die Abberufung von Maric fordern auch die oppositionellen Sozialdemokraten (SDP), die deswegen neuerlich einen Misstrauensantrag eingereicht haben. Die SDP wirft dem Finanzminister einen Interessenskonflikt vor. Laut der Opposition haben seine Verbindungen zu Agrokor seine Arbeit in der Regierung beeinflusst. Außerdem soll er als früherer Manager für die Schieflage des Lebensmittelkonzerns mitverantwortlich sein.

Zu der Regierungskrise kommt es rund drei Wochen vor den Lokalwahlen am 21. Mai. Die kroatischen Medien schließen vorgezogene Parlamentswahlen nicht aus. Sollte die HDZ (Kroatische Demokratische Gemeinschaft) keine neue Parlamentsmehrheit schmieden können, müssten Neuwahlen folgen. Die letzten Neuwahlen fanden im September 2016 statt, nachdem die erste HDZ-Most-Regierung nach wenigen Monaten im Amt gestürzt war. Damals löste die HDZ wegen eines Streits um HDZ-Parteichef Tomislav Karamarko den parteilosen Premier Oreskovic per Misstrauensvotum ab. Nun ist erneut nach wenigen Monaten Schluss mit der Koalition der Rechtskonservativen mit Most.

