Regierungskandidat Kovind wird neuer Präsident Indiens

Kovind war früher als Anwalt tätig - © APA (AFP)

In Indien wird erneut ein Angehöriger der früher “Unberührbare” genannten Dalits Präsident. Der Regierungskandidat Ram Nath Kovind gewann die Wahl durch die 4.896 Abgeordneten der Unions- und einzelstaatlichen Parlamente, wie am Donnerstag in Neu-Delhi bekannt wurde. Der Präsident in Indien hat weitgehend repräsentative Aufgaben.