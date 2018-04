Regierungsbildung in Tschechien wieder bei Null

Ein halbes Jahr nach der Parlamentswahl geht in Tschechien das Tauziehen um die künftige Regierung wieder von vorne los. Die Sozialdemokraten (CSSD) hatten am Donnerstagabend die Koalitionsgespräche mit der Protestbewegung ANO von Ministerpräsident Andrej Babis abgebrochen. Der Ruf nach Neuwahlen wird nun immer lauter.

“Vorgezogene Parlamentswahlen sind eine Möglichkeit”, sagte Babis gegenüber der Tageszeitung “Pravo” in Beantwortung der Frage, wann es eine Regierung mit dem Vertrauen des Parlaments geben werde. Babis verwies darauf, dass die konservative Demokratische Bürgerpartei (ODS) und die Piratenpartei in den Wählerumfragen zulegen, sodass sie auch an Neuwahlen interessiert sein könnten. Auch die Kommunisten (KSCM) und Piraten schließen Neuwahlen nicht aus. “Wir sind dazu bereit”, sagte der KSCM-Chef Vojtech Filip.