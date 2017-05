Regierungsbildung in Niederlanden gestoppt

Mark Rutte schloss Zusammenarbeit mit Wilder aus - © APA (AFP)

Nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen in den Niederlanden gibt es vorerst keine Aussicht auf eine neue Regierung. Fraktionsvorsitzende äußerten sich am Dienstag in Den Haag skeptisch, dass es zu einer schnellen Einigung kommt. Genau zwei Monate nach der Parlamentswahl waren die Vier-Parteien-Gespräche wegen Unstimmigkeit über die Migrationspolitik abgebrochen worden.