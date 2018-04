Regierung will KMU Einstieg an Wiener Börse erleichtern

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) geht die im Regierungsprogramm angekündigte Öffnung der Wiener Börse für kleinere Unternehmen an. Am ungeregelten, für Familienunternehmen interessanten dritten Markt sind derzeit für österreichische KMU nur Namensaktien zulässig. Künftig soll es auch Inhaberaktien geben, die mit weniger Aufwand gehandelt werden können.

Für die nötige Gesetzesänderung gibt es nun ein Konzept, im Herbst soll der Beschluss im Parlament fallen. Vorbild ist Deutschland, wo das vergleichbare Marktsegment seit 2016 aktiviert ist und wo auch einige österreichische Firmen an die Börse gegangen sind. In Wien hätten ein gutes Dutzend österreichischer Firmen Interesse über den dritten Markt Kapital aufzunehmen, wenn die Bedingungen stimmen, wird Löger in einigen Medien zitiert. Zuletzt sind in Wien nur ausländische KMU im dritten Markt gestartet – 2017 waren es laut Wiener Börse sieben -, weil sie im Gegensatz zu den österreichischen Firmen Inhaberaktien emittieren dürfen.