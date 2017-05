Regierung und Opposition in Albanien haben Konflikt beendet

Edi Rama war Teil des dreimonatigen Streits - © APA (AFP)

Regierung und Opposition in Albanien haben ihren seit drei Monaten währenden Konflikt beigelegt. Grundlage dafür war ein von der EU und den USA durchgesetzter Kompromiss. Der sozialistische Regierungschef Edi Rama und der Vorsitzende der oppositionellen Demokraten (PD), Lulzim Basha, bestätigten am Donnerstag in Tirana ihre Übereinkunft, nannten aber keine Einzelheiten.