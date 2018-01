Regierung geht in Klausur

Die Regierung startet das neue Jahr in einem alten Schloss: Bei einer Klausur in Seggauberg im südsteirischen Leibnitz sollen einander die Teams von ÖVP und FPÖ besser kennenlernen, während die Jahresplanung mit den inhaltlichen Schwerpunkten der einzelnen Ressorts erarbeitet wird. Im Mittelpunkt stehen Einsparungen, die Entlastung kleiner Einkommen und die Kürzung der Familienbeihilfe im Ausland.

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) wird denn auch auf der Klausur eine zentrale Rolle spielen. Unter dem Titel “Sparen im System” stehen themenbezogene Haushaltsanalysen und eine Kostenanalyse in der Verwaltung am Programm. Zuletzt hatte Löger angekündigt, 2018 Einsparungen in der Höhe von 2,5 Milliarden Euro umsetzen zu wollen, um in den nächsten zwei bis drei Jahren einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen.