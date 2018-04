Regierung geht Ende Mai in Klausur

Die ÖVP-FPÖ-Koalition wird Ende Mai eine zweitägige Regierungsklausur abhalten, bestätigte das Kanzleramt am Sonntag Medienberichte.

Im Vorfeld des Ratsvorsitzes wird die Bundesregierung am 6. Juni eine gemeinsame Ministerratssitzung in Brüssel abhalten und die österreichischen Schwerpunkte präsentieren. Am 3. Juli wird Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) außerdem vor dem Europäischen Parlament in Straßburg eine Grundsatzrede halten, wo er auch seine Sicht einer Reform der EU präsentieren wird.