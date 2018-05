Regierung beschließt "Bundesheer-Sicherheitsinseln"

Die Bundesregierung konkretisiert im Bereich der Landesverteidigung zwei Vorhaben aus ihrer Koalitionsvereinbarung: Mit Ministerratsbeschluss am Mittwoch werden zwölf Standorte künftiger "Sicherheitsinseln" festgelegt, mit denen im Krisen- und Katastrophenfall eine regionale Durchhaltefähigkeit gewährleistet werden soll. Außerdem soll mit dem zweiten Quartal 2019 die "Rekrutenschule" starten.

Die genannten Standorte sind die Benedek-Kaserne in Bruckneudorf (Burgenland), die Walgau-Kaserne in Bludesch (Vorarlberg), die Standschützen-Kaserne in Innsbruck, die Khevenhüller-Kaserne in Klagenfurt, die Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg, der Fliegerhorst Vogler in Hörsching (Oberösterreich), die Landwehr-Kaserne in St. Michael (Steiermark), die Gablenz-Kaserne in Graz, die Vega-Payer-Weyprecht-Kaserne sowie die Van Swieten-Kaserne in Wien sowie in Niederösterreich die Burstyn-Kaserne in Zwölfaxing und der Fliegerhorst Brumowsky in Langenlebarn.