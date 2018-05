Regierung bereitet sich bei Klausur auf EU-Ratsvorsitz vor

Die Regierung versammelt sich ab Sonntagmittag in Mauerbach, um im Rahmen einer Klausur die Vorbereitungen für die im Juli startende österreichische EU-Ratspräsidentschaft abzuschließen. Ebenfalls thematisiert werden soll am Sonntag die Klimastrategie, die dann am Montag durch den Ministerrat gehen wird.

Bei der Regierungssitzung am zweiten Klausurtag steht auch das politisch heikelste Thema an, nämlich die Reform der Mindestsicherung. Die Regierung will ja die Länder mit einem Rahmengesetz dazu bringen, die Leistung möglichst einheitlich zu gestalten. Geht es nach ÖVP und FPÖ, sollen Zuwanderer zumindest anfangs weniger Mittel erhalten. Ob es eine Deckelung der Leistung gibt, ist noch offen. Der VfGH hatte zuletzt das niederösterreichische Modell, das den Plänen der Koalition zumindest ähnlich war, gekippt.