Regierung Babis stellt sich Vertrauensfrage im Parlament

Die neue tschechische Regierung unter Premier Andrej Babis hat sich am Mittwoch der Vertrauensabstimmung im Parlament gestellt. Der liberal-populistische Milliardär verteidigte in der Debatte vor der Abstimmung seine Entscheidung, trotz fehlender Mehrheit im Parlament eine Minderheitsregierung zu bilden. Es wird erwartet, dass die Regierung keine Mehrheit erhält.

Die Debatte im Abgeordnetenhaus dürfte länger dauern, die Abstimmung wurde erst am späten Abend oder zu einem späteren Zeitpunkt erwartet. Präsident Milos Zeman warb am Mittwoch vor den Abgeordneten für das von ihm ernannte Kabinett. Zeman erinnerte daran, dass die Babis-Partei ANO die Parlamentswahlen gewonnen hat. Deshalb sollte ihr Chef Andrej Babis auch Regierungschef sein, argumentierte er. “Ich hasse die Umgehung dieser Regel”, so Zeman.

Der Präsident nahm den umstrittenen Regierungschef gegen die Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit EU-Subventionen in Schutz. Es gelte die Unschuldsvermutung, deshalb solle Babis als unschuldig betrachtet werden, solange kein rechtskräftiges Urteil gegen ihn gefällt worden sei, so Zeman. Politiker sollten weder Polizisten noch Staatsanwälte oder Richter spielen, mahnte der Präsident.

Wegen der Betrugsvorwürfe verweigerten die übrigen acht Parlamentsparteien eine Zusammenarbeit mit Babis. Alle acht Parteien kündigten an, bei der Vertrauensabstimmung gegen das Kabinett stimmen zu wollen. Die populistische Bewegung ANO verfügt nur über 78 der 200 Sitze im Abgeordnetenhaus. Zeman hat bereits im Vorfeld angekündigt, dass er Babis auch im Fall eines Scheiterns bei der Vertrauensabstimmung erneut mit der Regierungsbildung beauftragen will. Diese Absicht wiederholte Zeman am Mittwoch im Parlament.

Babis verteidigte das Programm seiner Regierung als “Programm für alle”. Er kündigte seine Entschlossenheit an, gegen die EU-Flüchtlingsquoten zu kämpfen. Außerdem beinhaltet sein Regierungsprogramm kostenlose Bahnfahrten für Senioren, Schüler und Studenten sowie die Digitalisierung der Verwaltung und eine Pensionsreform. Die Einführung des Euro bleibt für Babis vorerst kein aktuelles Thema. “Wir sind nicht in der Eurozone, aber das bedeutet nicht, dass wir minderwertig sind”, betonte er.

Die Oppositionsabgeordneten kritisierten die Regierungspläne sowie Babis persönlich scharf. Der Chef der liberalen TOP 09 Miroslav Kalousek griff auch Präsident Zeman an. “Ein Lügner (Zeman, Anm.) hat uns jemanden (Babis, Anm.) empfohlen, über den man weiß, dass er gelogen hat. Und es besteht der Verdacht, dass er auch gestohlen hat. Ihm sollten wir glauben?”, so Kalousek. Der Chef der konservativen Demokratischen Bürgerpartei (ODS) Petr Fiala bezeichnete das Regierungskonzept als “unhaltbar”.

Hintergrund der massiven Vorbehalte gegen Babis ist die sogenannte “Storchennest”-Affäre. Dabei geht es um mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von EU-Subventionen für das Wellness-Resort “Storchennest”, das zur von Babis gegründeten Agrofert-Holding gehört. Wegen der Affäre war Babis bereits 2017 die Immunität entzogen worden. Durch die Parlamentswahlen im Oktober erhielt er aber erneut die Immunität als Abgeordneter. Einige Abgeordnete forderten daher am Mittwoch, das Unterhaus solle zunächst über die Auslieferung von Babis zur Strafverfolgung abstimmen. Ein entsprechender Antrag wurde aber abgewiesen.

Nach dem erwarteten Scheitern der Babis-Regierung bei der Vertrauensabstimmung dürfte diese auf der nächsten Sitzung ihren Rücktritt beschließen. Zunächst würde das Kabinett aber geschäftsführend weiter im Amt bleiben, bis Zeman eine neue Regierung ernennt. Damit würde er sich Zeit lassen, kündigte Zeman bereits im Vorfeld an. Er werde einen “ausreichenden Zeitraum” dafür schaffen, sagte Zeman, dessen Amtszeit am 8. März abläuft. Anschließend will er Babis erneut einen Auftrag zur Regierungsbildung erteilen.

Sollte auch der zweite Versuch scheitern, wäre noch ein dritter und letzter Anlauf möglich. In diesem Fall würde nicht mehr der Staatschef, sondern der Chef des Abgeordnetenhauses Radek Vondracek den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Da Vondracek ANO-Mitglied ist, geht man davon aus, dass Babis auch ein drittes Mal den Auftrag erhalten würde. Sollte er zum dritten Mal scheitern, müsste es Neuwahlen geben.

In Prag wird aber spekuliert, dass Babis spätestens beim dritten Versuch das Vertrauen für sein Kabinett erhalten könnte, indem einige Abgeordneten den Saal bei der Abstimmung verlassen und das erforderliche Quorum dadurch senken könnten. Grund dafür könnte die Angst mehrerer Parteien, die im Oktober nur knapp die Fünfprozenthürde für den Einzug ins Parlament geschafft haben, vor Neuwahlen sein, heißt es.

Die Unterstützung des Präsidenten Zeman für Babis begründen Beobachter mit der bevorstehenden Präsidentenwahl und Zemans Werben um die ANO-Wähler. Zeman bemüht sich bei der Wahl am kommenden Freitag und Samstag um eine Wiederwahl. Zwei Wochen später dürfte es zu einer Stichwahl kommen.