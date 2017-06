Regensburger Gefängnis muss evakuiert werden

100 Häftlinge müssen verlegt werden - © APA (dpa/Archiv)

Wegen einer Fliegerbombe wird in Regensburg ein Gefängnis geräumt. Die Evakuierung soll unter strengen Sicherheitsvorkehrungen am Samstag stattfinden und wird von der Polizei begleitet, sagte Anstaltsleiter Christian Gessenharter am Donnerstag. Außerdem sollen zusätzliche JVA-Kräfte im Einsatz sein. Das Thema Sicherheit sei vorherrschend – für die Bevölkerung und auch für die Gefangenen.