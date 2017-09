Regen in Vorarlberg reißt nicht ab – Feuerwehren im Dauereinsatz

Auch in der Nacht auf Samstag musste in Vorarlberg wieder vermehrt die Feuerwehr ausrücken. Insgesamt 60 Einsätze hatten die Feuerwehren diese Nacht, hieß es von der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle zur APA. Die Einsatzkräfte seien vor allem damit beschäftigt, Keller auszupumpen. Betroffen war vor allem der Raum Götzis-Koblach-Meiningen.

Gegen Mittag rechnete man mit einer Entspannung der Lage. “Die Spitze dürfte schon erreicht sein. Zu Mittag soll es etwas auflockern”, erklärte der Einsatzleiter in der Feuerwehrleitstelle. Zudem soll es auf den Bergen zu schneien beginnen, was zur Folge habe, dass weniger Wasser ins Tal gelange.

20 Feuerwehreinsätze am Donnerstag

Bereits am Donnerstagnachmittag und in der Nacht auf Freitag war es in Vorarlberg wegen anhaltenden Starkregens zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen gekommen. Diese konzentrierten sich insbesondere auf den Bezirk Dornbirn.

Sommer ist vorbei

Sommerlicher Temperaturen dürfen wir uns dieses Wochenende leider nicht mehr erwarten. Die Höchsttemperaturen belaufen sich im Ländle heute auf 14 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt enstaunlich tief, teilweise auf unter 1700 Meter. Auf der L188 Silvrettastraße gilt derzeit Schneekettenpflicht.

Schnee in den Bergen – Screenshot Livecam Damüls © Schnee in den Bergen – Screenshot Livecam Damüls

Ab morgen, Sonntag sind die stärksten Regenschauer vorbei. Es zeichnen sich schon einige Auflockerungsphasen in den Tag hinein ab, die aber von neuerlichen Schauern abgelöst werden können. Gegen Abend setzten sich die Auflockerungen durch. Die Höchstwerte steigen auf bis zu 17 Grad.

Verkehrsmeldungen im Überblick

In Dornbirn stieg dank des Regens die Furt gefährlich hoch. Die Brücke ist derzeit nicht befahrbar!

stieg dank des Regens die Furt gefährlich hoch. Die Brücke ist derzeit befahrbar! L42 Werbenstraße gesperrt: Aufgrund von Hochwassern ist zwischen der Höchsterstraße und Strassenkreuzung L41 in beiden Richtungen eine Vollsperrung eingerichtet. Der Verkehr wird umgeleitet.

gesperrt: Aufgrund von Hochwassern ist zwischen der Höchsterstraße und Strassenkreuzung L41 in beiden Richtungen eine Vollsperrung eingerichtet. Der Verkehr wird umgeleitet. Weiters ist die L 41 ab der Koblacherkanalbrücke bis zur L42 Autobahnüberführung gesperrt. Die Dauer derzeit nicht abschätzbar.

Eine Schneekettenpflicht wurde für die L188 Silvrettastraße in beiden Richtungen gemeldet.

270 Feuerwehreinsätze in der grenznahen Schweiz

In der Nacht auf Samstag sind im Kanton St.Gallen wegen den starken Regenfällen über 270 Feuerwehreinsätze ausgelöst worden. Besonders in Altstätten im Schweizer Rheintal mussten vermehrt Keller ausgepumpt und Straßen von Geröll befreit werden. Einzelne Feuerwehren stehen im Dauereinsatz. Im Laufe des Tages werden auch in der Schweiz noch starke Regenfälle erwartet.

Auf der Kriessernstraße bei Altstätten in der Schweiz steht das Wasser bis zum Maisfeld. – Kapo SG © Auf der Kriessernstraße bei Altstätten in der Schweiz steht das Wasser bis zum Maisfeld. – Kapo SG

Hangrutsch in Au (Schweiz) – Kapo SG © Hangrutsch in Au (Schweiz) – Kapo SG

(red/APA)