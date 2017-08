Regeln für Freundin – dieser Typ macht sich zum Deppen

Die 18-jährige Lucy Talton aus Großbritannien plante zusammen mit ihren Freundinnen einen Urlaub im spanischen Magaluf (Mallorca). Als sie ihre Pläne ihrer Affäre (denn fix zusammen waren die beiden nicht) Josh präsentiert, brennte bei diesem wohle einige Sicherungen durch. Er erabeitete eine Liste voller Regeln für den Urlaub von Lucy.

“Josh ist ein absoluter Psycho”

Lucys Freundin Ashleig postete die Liste auf ihrem Twitter Account und schrieb dazu: “Josh Utting is an absolute PSYCHO, imagine writing a list of rules for Lucy and he’s not even with her ‘no eye contact’ LMAO.” (Übersetzt: “Josh Utting ist ein absoluter PSYCHO. Stellt euch das vor: Er schreibt ihr eine Liste mit Regeln und er ist nicht mal bei ihr. ‘Kein Augenkontakt’ – ich lach’ mich schlapp.”

Josh utting is an absolute PSYCHO, imagine writing a list of rules for lucy and he’s not even with her “no eye contact” LMAO pic.twitter.com/A24mSRlvbF — Ashleigh (@Ashgreenwayx) 24. Juli 2017

Das sind die 10 absurden Regeln die Josh aufstellte:

1. Nicht mit Jungs reden!

2. Keine Fotos mit Jungs (auch keine Gruppenfotos)!

3. Lass’ keinen Jungen Fotos mit deinem Handy machen!

4. Adde keine Jungs auf Snapchat, kein Nummernaustausch, kein Austausch von Facebook-, Twitter- oder Instagram Accounts!

5. Kein Augenkontakt mit Jungs!

6.Kauf’ keinem Jungen einen Drink, lass dir von keinem einen ausgeben!

7. Keine Drogen – ich werde dich testen lassen, wenn du wieder da bist!

8. Schnurstracks zurück zu deinem Hotel am Ende jeder Nacht!

9. Du spielst nicht den Wingman für deine Freunde – sie sind hässlich genug, um sich selbst zu helfen!

10. Wenn deine Freundinnen Jungs abschleppen, verlasse den Raum und ruf’ mich auf Facetime an!