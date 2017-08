Reese holte Weitsprung-Krone zurück – Schippers gewann 200 m

Viertes WM-Gold für die US-Amerikanerin - © APA (AFP)

Brittney Reese hat sich die Weitsprung-Krone zurückgeholt. Die 30-jährige US-Amerikanerin gewann am Freitag in London einen hochklassigen Bewerb mit 7,02 m und krönte sich am Schauplatz ihres Olympiasieges 2012 zum vierten Mal nach 2009, 2011 und 2013 zur Weltmeisterin. Über 200 m verteidigte die Niederländerin Dafne Schippers in einem engen Rennen ihren Titel erfolgreich.