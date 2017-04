„Redamar“ Klartext

Was am Beginn der närrischen Zeit vergangenes Jahr in Bludesch begann, nimmt nach einem erfolgreichen Abend in Alberschwende nun seinen weiteren Lauf. Mit seinem ersten Solokabarett tourt der vierfache Familienvater Martin Weinzerl, der sich als „Heiliger Gambrinus“ anlässlich der Frastanzer Bockbierfeste bereits einen Namen machte, durch Vorarlberg. Unverschnörkelt, direkt und humorvoll bringt der Ludescher sein aktuelles Programm auf die Bühne und erzählt, was er lange beobachtete und was ihm tief in der Seele brennt. Dazu zählen witzige Geschichten, haarsträubende Erzählungen sowie Gehörtes und selbst Erlebtes. Mit einem Augenzwinkern und viel Schmäh werden allerdings auch kritische Zwischentöne angeschlagen. Und so spannt sich der Bogen von seiner eigenen Glaubenskrise über die Eigenheiten der Vereinsmeierei bis hin zum immer blöder werdenden Fernsehprogramm.

Info:

Kabarett-Abend „Redamar““

Mittwoch, 10. Mai, 20 Uhr, Hofsteigsaal, Lauterach

Abendkasse ab 19 Uhr, Einlass ab 19.45 Uhr, freie Platzwahl

Kartenvorverkauf: laendleticket.com oder in allen Raiffeisenbanken und Sparkassen

Weitere Vorstellungen:

20. Mai, Thal bei Sulzberg

1. Juni, Löwensaal Hohenems