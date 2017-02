REDAMAR – Das Solokabarett tourt wieder Martin Weinzerl geht in die Verlängerung !

Sowohl als Musiker, als auch Kabarettist unterhält er auf Jubiläen, Firmenfeiern oder im Auftrag des Genusses von „Pointen & Püree“. Was am Beginn zur närrischen Zeit am 11.11.2016 in Bludesch begonnen hat, nimmt jetzt, nach der 5. Jahreszeit, seinen weiteren Lauf! Annähernd 700 begeisterte Gäste beklatschten das Solo-Debüt von #REDAMAR von und mit Martin Weinzerl. Unverschnörkelt, pur, direkt und humorvoll bringt der Ludescher Kabarettist abendfüllend auf die Bühne, was er lange beobachtet hat, und ihm tief auf der Seele brennt. Im ersten Soloprogramm skizziert der 4-fache Familienvater, was ihn beschäftigt oder bewegt. Witzige Geschichten, haarsträubende Erzählungen, Gehörtes und Erlebtes, wird mit Augenzwinkern garniert und genug Schmäh serviert. Auch kritische Blicke und Zwischentöne finden sich im kurzweiligen Abend #REDAMAR. Einen pipifeinen Kabarettabend lang spannt sich der Bogen von seiner Glaubenskrise zur Vereinsmeierei, die liebe Familie, moderne Freizeitverblödung, das Fernsehprogramm oder „Häschtägs“. „Das schönste Kompliment für mich ist es, wenn ich von den Besuchern nach dem Kabarettabend direkt erzählt bekomme, wie sehr sie sich in meinen Geschichten wieder gefunden haben und über sich selber lachen konnten,“ freut sich Weinzerl schon im Vorfeld auf die bevorstehende Frühjahrts-Tour und sein „Heimspiel“ in Ludesch. Für das „Loblied an alle Frauen“ – welches sich schon zum Publikumsrenner entwickelt, oder den „REDAMAR-Song“ greift der Musiker zur Gitarre, die ebenfalls ihren Auftritt hat. Ein kurzweiliger, garantiert humorvoller, Dialektabend. Für Sie, für ihn, für uns! Heimspieltermin: 10. März Blumenegghalle Ludesch Einlass ab 1900h – Beginn 20:00h Kartenvorverkauf: Ländleticket bzw. direkt an der Abendkasse