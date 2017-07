Red Bull Salzburg startet zehnten Champions-League-Anlauf

Im zehnten Anlauf soll es endlich klappen - © APA

Alle guten Dinge sind zehn. Das denkt sich Österreichs Fußball-Double-Champion Salzburg vor dem Start in die Champions-League-Qualifikation. Dort blieben die “Bullen” seit der Übernahme durch den Getränkekonzern Red Bull neunmal hängen, zuletzt 2016 knapp in der Verlängerung gegen Dinamo Zagreb. Nun wartet als erste von drei Hürden Maltas Meister Hibernians FC, Spiel eins ist am Dienstag in Paola.