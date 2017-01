Red Bull Salzburg holt Oberlin von Altach zurück

Der Schweizer entwickelte sich in Altach zum Leistungsträger - © APA

Fußball-Meister Red Bull Salzburg holt Stürmer Dimitri Oberlin von Bundesliga-Tabellenführer SCR Altach zurück. Der Stürmer wird am Montag beim Trainingsauftakt der “Bullen” in diesem Jahr dabei sein, wie Salzburgs sportlicher Leiter Christoph Freund am Donnerstagabend bestätigte.