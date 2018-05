Red Bull Air Race erstmals in Wiener Neustadt

Das Red Bull Air Race kehrt nach Österreich zurück. Nach drei Gastspielen auf dem Red Bull Ring in der Steiermark (2014 bis 2016) ist die Flugsportserie in diesem Jahr erstmals in Wiener Neustadt zu erleben. Das Rennwochenende auf dem Gelände des Militärflugplatzes steigt am 15. und 16. September.

Wiener Neustadt wird der sechste Stopp der Weltmeisterschaft 2018 sein, erläuterte Erich Wolf, General Manager der Red Bull Air Race GmbH, am Donnerstag bei einem Pressegespräch in Wien. Die Serie habe 300 Millionen Fans weltweit und sei bisher mit mehr als 80 Rennen in 24 Ländern auf vier Kontinenten zu Gast gewesen. Nur Afrika fehle. Mit Wiener Neustadt komme man an einen “luftfahrtgeschichtlichen Ort”.

Grundsätzlich sei die Veranstaltung einmal für 2018 vorgesehen, sagte Wolf. Die Vorbereitungen für Folgejahre in Wiener Neustadt würden jedoch laufen.

Das Red Bull Air Race sei ein “Event der Superlative” und “weltweit bekannt”, betonte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). “Wir gehen von 30.000 bis 50.000 Besuchern im September aus.”

Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) sprach von der “Formel 1 der Fliegerei”, die zu Gast sein wird. Er erinnerte zudem daran, dass Wiener Neustadt mit dem 1909 gegründeten Flugfeld auch eine “Wiege der Luftfahrtgeschichte” sei. Nicht zuletzt sehe er das Red Bull Air Race als “Vorbote der Landesausstellung 2019”, die unter dem Motto “Welt in Bewegung” stehe “und insbesondere auch die Luftfahrtgeschichte unserer Stadt in den Mittelpunkt stellen wird”.

Der tschechische Pilot Martin Sonka, Vizeweltmeister 2017, freute sich bei dem Pressegespräch auf ein Rennen nahe seiner Heimat. Er gehe daher von vielen Fans aus, die aus der Tschechischen Republik anreisen werden.

Das 2003 gegründete Red Bull Air Race ist eine globale Motorsportserie, in der 14 Piloten um den Weltmeistertitel kämpfen. Sie navigieren ihre extrem wendigen Flugzeuge bei Geschwindigkeiten von bis zu 370 km/h und Fliehkräften von über 10G knapp über dem Boden oder Wasser durch eine mit 25 Meter hohen Pylonen gesteckte Rennstrecke. Seit 2014 ist mit dem Challenger Cup auch eine Nachwuchsklasse im Programm, die in Wiener Neustadt ebenfalls zu erleben sein wird.