Rechtsstreit: Vorarlberger Kammern begraben Kriegsbeil

Wie in den VN berichtet, war die Vorarlberger Rechtsanwaltskammer auf die Arbeiterkammer (AK) Vorarlberg losgegangen. Die Anwaltsvertretung hatte beim Landesgericht eine Unterlassungsklage eingebracht, weil aus ihrer Sicht im Medium „AKtion“, das von der AK regelmäßig herausgegeben wird, „grob falsche Behauptungen zu rechtsberatenden Tätigkeiten der AK Vorarlberg“ aufgestellt worden waren.

So habe die AK insbesondere behauptet, sie sei die Einzige, die Rechtsschutz in Sachen Arbeits- und Sozialrecht sowie kostenlose Rechtsberatung und Hilfe bei Gericht biete und sie sei die Einzige, die in Konsumentenschutzfragen, Wohn- und Mietrechtsfragen, Betriebskostenabrechnungsfällen und Insolvenzfällen Auskunft und Beratung erteile.