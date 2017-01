“Rechtspopulistischer Vorstoß”: Grünen-Klubobmann Adi Gross mit heftiger Kritik an ÖVP

Die ÖVP hat am Mittwoch mit ihrem Ruf nach einer Halbierung der “Obergrenze” für Asylverfahren die Flüchtlingsdebatte erneut in Schwung gebracht. Heuer beläuft sich die paktierte Grenze auf 35.000 Asylverfahren. Sie sollte auf 17.000 halbiert werden, sagte Parteiobmann Reinhold Mitterlehner nach der ÖVP-Regierungsteamklausur in Pöllauberg. Mitterlehner begründete seinen Vorschlag (der mit dem Koalitionspartner SPÖ nicht abgesprochen war) damit, dass die Zahl von 17.000 “wesentlich mehr als der Schnitt” in den vergangenen 15 Jahren darstelle.

Unterstützung von LH Wallner

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner unterstützt den Vorschlag von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, die geltende Flüchtlings-Obergrenze um die Hälfte auf 17.000 zu reduzieren. “Das ist ein Schritt in die richtige Richtung”, betont Wallner. Wenn weniger Flüchtlinge kommen, könne man sich noch intensiver auf die Integrationsaufgaben konzentrieren, ist der Landeshauptmann überzeugt: “Davon profitieren letztlich alle Seiten”.

Unterstützung von Wallner für “Obergrenze”-Vorschlag. VOL.AT/Hartinger ©

Es müsse auf alle Fälle eine Anpassung geben, fordert Wallner: “Niemand kann von uns verlangen, dass wir den beachtlichen Zustrom Jahr für Jahr einfach so bewältigen können. Das ist keine faire Aufgabenstellung”. Genauso wie es richtig war, eine Obergrenze zu verankern, sei es jetzt richtig, diese Obergrenze deutlich zu senken, führt der Landeshauptmann aus.

Was die Integrationaufgabe anbelangt, stehe viel Arbeit für beiden Seiten bevor: “Wir bieten allen, die hier bleiben dürfen, Hilfestellung in Form von einem breiten Angebot an. Im Gegenzug verlangen wir die volle Bereitschaft, sich anzupassen. Dazu zählt der Umgang im Alltag, auch das Wissen um kulturelle Traditionen und vor allem das rasche Erlernen der Landessprache”. Die Integrationsvereinbarung gebe diesbezüglich einen klaren Weg vor, unterstreicht Wallner.

Grüne verwundert über ÖVP-Vorstoß

Mit großer Verwunderung reagiert der grüne Koalitionspartner auf die von Landeshauptmann Wallner signalisierte Unterstützung zum Vorstoß der Bundes-ÖVP, die bereits beschlossene Asylobergrenze zu halbieren. “Wir pflegen in Vorarlberg – mit vereinten Kräften – einen bislang seriösen, humanen und menschenrechtskonformen Umgang mit geflüchteten Menschen. Ich gehe davon aus, dass sich an diesem Kurs nichts ändern wird“, so Grünen-Klubobmann Adi Gross.

Statt Feindbilder zu schüren sollte sich die ÖVP an dem Vorarlberger Erfolgskurs orientieren. “Der rechtspopulistische ÖVP-Vorstoß entspringt einer völlig sinnlosen internen Auseinandersetzung innerhalb der Partei. Das können wir in Vorarlberg nicht gebrauchen”, so Gross. Die ÖVP befinde sich offenbar bereits im Wahlkampf. Sie sollte sich vielmehr auf umsetzbare und realistische Lösungsansätze konzentrieren.

Gross verweist auf die Genfer Flüchtlingskonvention, die selbstverständlich einzuhalten sei. “In den Flüchtlings-Lagern in Italien, Bulgarien und Griechenland herrschen katastrophale Zustände. Dort erfrieren geflüchtete Menschen vor den Augen einer reichen Gesellschaft. Eine vornehme und christlich-soziale Politik wäre es, sich darum zu kümmern, dass zumindest die notwendige humanitäre Hilfe geleistet wird“, schließt Gross.

Caritas: Verbeißen in Obergrenze unnötig

Vorarlbergs Caritas-Direktor Walter Schmolly hält ein “Verbeißen in eine Obergrenze” für völlig unnötig, wie der ORF berichtet. Österreichs Politiker sollten sich um wichtigere Dinge kümmern. Zudem würden Experten sagen, dass Österreich pro Jahr einen Zuzug von 45.000 bis 50.000 Menschen pro Jahr für den Arbeitsmarkt brauche.