Rechtspopulistische SNS kündigte in Slowakei Koalition auf

Überraschende Regierungskrise in der Slowakei: Die rechtspopulistische Slowakische Nationalpartei (SNS) hat am Montag den seit knapp einem Jahr bestehenden Koalitionspakt unter dem sozialdemokratischen Premier Robert Fico aufgekündigt. Das teilte die Sprecherin der zweitstärksten Regierungspartei Zuzana Cizmarikova am Nachmittag laut der Nachrichtenagentur TASR mit.