Rechtspopulisten-Protest gegen Flüchtlingsheim in Tarvis

Durch die Unterkunft gefährdet seien etwa “das Ansehen der friulanischen Gemeinde als Urlaubsdestination und die guten Nachbarbeziehungen zu Kärnten”, hieß es vonseiten der rechtspopulistischen Partei. “Warum werden die Migranten nicht nach Cortina, oder in andere renommiertere Bergortschaften geschickt?”, kritisierte der Lega-Politiker Stefano Mazzolini. Er berichtete, dass er mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in Kontakt stehe und über die Entwicklungen in Tarvis informiert habe.

“Es besteht die konkrete Gefahr, dass Österreich am Grenzübergang von Tarvis Kontrollen einführen könnte. Das wäre ein riesiger wirtschaftlicher Schaden für Tarvis und ganz Friaul”, so Mazzolini. Die Gemeinde Tarvis mit 4.700 Einwohnern sei nicht in der Lage, Dutzende von Flüchtlingen aufzunehmen.

(APA)