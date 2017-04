Rechte Gesinnung von “Flüchtlings-Offizier” lange bekannt

Der Mann gab sich als Flüchtling aus - © APA (dpa)

Eine extrem rechte Gesinnung des Bundeswehr-Offiziers Franco A., der sich in Deutschland als syrischer Flüchtling ausgegeben hat, war laut einem Bericht des “Spiegel” schon seit Jahren bekannt. Dem Magazin zufolge war der wegen möglicher Anschlagspläne am Mittwoch festgenommene Soldat bereits 2014 während seines Studiums an der Militäruniversität Saint-Cyr durch rechtes Gedankengut aufgefallen.