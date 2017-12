Rechnungshof will mehr Kontrolle für Parteien und Politik

Bund, Länder und Gemeinden setzen die Empfehlungen des Rechnungshofes etwa zur Hälfte um, bei einem weiteren Viertel wird die Umsetzung zugesagt. Das geht aus dem Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes für das abgelaufene Jahr hervor. Darin kündigt Präsidentin Margit Kraker an, Vorschläge der Öffentlichkeit bei Prüfungen zu berücksichtigen und sie fordert mehr Kontrolle für Parteien und Politik.

Als Beispiele nannte Kraker die Kritik an der “Transparenzdatenbank” und an der Wiener Mindestsicherung. Beides hätte unmittelbar Wirkung gezeigt, denn Nieder- und Oberösterreich hätten angekündigt, alle Förderungen in die Datenbank einzuspeisen. Und Wien habe seine Mindestsicherung reformiert. Zufrieden ist Kraker auch mit der Ankündigung der neuen Regierung, einen einheitlichen Rahmen für die Mindestsicherung vorzugeben.

Apropos Wien: Für das kommende Jahr kündigt Kraker einen Bericht zum umstrittenen Krankenhaus Wien Nord an, der “interessante Feststellungen enthalten wird”. Außerdem will Kraker via Facebook gesammelte Hinweise von Bürgern in die Prüfungstätigkeit des Rechnungshofes aufnehmen. Thematisch soll es dabei u.a. um Bauprojekte und den Gesundheitsbereich gehen. Verbesserungsvorschläge will sie gemeinsam mit dem Rechnungshofausschuss erstellen, der neuerdings von Irmgard Griss (NEOS) geleitet wird.