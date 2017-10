Rechnungshof sieht Maßnahmen durch Bundestheater umgesetzt

Christian Kircher ist seit 1. April 2016 im Amt - © APA (Archiv)

Eine im Herbst 2016 erfolgte Follow-up-Überprüfung des Rechnungshofs stellt der Bundestheater-Holding ein gutes Zeugnis aus. Einzig eine Empfehlung sei nicht umgesetzt worden, in diesem Punkt befinde man sich allerdings in der “Zielgeraden”, wie Holding-Chef Christian Kircher am Freitag gegenüber der APA bestätigte.